Oggi il Modena baseball affronta la Paganelli sul campo di Settimo Torinese in due partite. La prima sfida si gioca alle 11, mentre la seconda è prevista alle 15. La squadra cerca di riscattarsi dopo un avvio di stagione che non ha soddisfatto le aspettative. La partita si svolge in un contesto di competizione del campionato di baseball.

Il Modena baseball è impegnato oggi sul diamante di Settimo Torinese: gara uno in programma alle 11, gara due alle 15. I gialloblù vanno a caccia del riscatto in una classifica non all’altezza delle aspettative di questa nuova stagione. I numerosi infortuni (in via di risoluzione a quanto trapela) pur tarpando le ali alla squadra non rappresentano alibi che giustifichi le prestazioni deludenti viste in queste prime uscite. Il team gialloblù del manager Ronald Duarte vuole recuperare terreno sul terzetto al comando in una fase del campionato che è comunque ancora interlocutoria e che ha riservato già qualche sorpresa. Alla Paganelli il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baseball. La Paganelli sul diamante del Settimo Torinese. Serve il riscatto dopo un avvio non convincente

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