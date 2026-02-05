Spezia vs Virtus Entella ventitreesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Questa sera lo Spezia affronta in casa la Virtus Entella in una partita importante per la ventitreesima giornata di Serie B. I padroni di casa cercano punti per uscire dalla zona playout, mentre gli ospiti vogliono rafforzare la loro posizione in classifica. La sfida si gioca a un passo dalla zona calda e potrebbe cambiare molto nella corsa salvezza.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I padroni di casa cercano punti per risalire dalla zona playout, mentre gli ospiti puntano a consolidarsi in una posizione più tranquilla. Spezia vs Virtus Entella si giocherà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 19.30 presso lo stadio Picco. SPEZIA VS VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sanno di non poter più sbagliare, specie dopo la sconfitta bruciante subita nel derby contro la SAmpdoria. Da quando è subentrato mister Donadoni, la squadra ha stentato a decollare, per cui ora dovrà necessariamente svoltare e cercare di trovare continuità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

