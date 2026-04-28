Bari secondo i francesi è la meta ideale per i pensionati

Una rivista francese ha descritto Bari come una destinazione ideale per i pensionati, evidenziando il suo stile di vita rilassato, il buon cibo e la vicinanza al mare. Secondo l'articolo, la città è accessibile anche con un reddito di circa 1200 euro al mese, grazie a costi di vita contenuti. La rivista ha elogiato l’approccio semplice e il benessere legato alla filosofia dello star bene con poco.