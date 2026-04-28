Bari secondo i francesi è la meta ideale per i pensionati
Una rivista francese ha descritto Bari come una destinazione ideale per i pensionati, evidenziando il suo stile di vita rilassato, il buon cibo e la vicinanza al mare. Secondo l'articolo, la città è accessibile anche con un reddito di circa 1200 euro al mese, grazie a costi di vita contenuti. La rivista ha elogiato l’approccio semplice e il benessere legato alla filosofia dello star bene con poco.
Una rivista d'oltralpe ha elogiato la città per il suo vivere rilassato e la sua filosofia dello star bene con poco, tra buon cibo e mare, eleggendola meta ideale e accessibile per viverci da pensionati, anche solo con 1200 euro al mese. L'importante è sentirsi a casa e qui, senza gli eccessi del turismo di massa stile Roma o Capri, ai francesi sembra più facile. D'altra parte chi non conosce il detto: "Se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari"? .🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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