Affitti bassi e vita lenta Bari nuovo paradiso per i pensionati | la rivista francese ' incorona' il capoluogo

Una rivista francese ha dedicato un breve reportage a Bari, descrivendo la città come una possibile meta per i pensionati francesi in cerca di una vita tranquilla. Nell’articolo si evidenziano affitti a prezzi contenuti e uno stile di vita più lento, caratteristiche che potrebbero attirare coloro che vogliono trasferirsi nel capoluogo pugliese. La descrizione si concentra sulle qualità oggettive del luogo, senza includere opinioni o analisi più approfondite.

Bari? Può diventare la città ideale in cui vivere per i pensionati francesi. Parola della rivista Grazia, che nella sua edizione francese dedica un mini reportage al capoluogo pugliese: una città che - si legge nell'articolo a firma della giornalista Elisabeth Sall - "ha tutte le carte in regola.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Dolce vita, agevolazioni fiscali e governo stabile: la Bcc incorona l’Italia come nuovo paradiso dei ricchiL’Italia si sta imponendo come meta privilegiata per i super-ricchi globali, registrando un afflusso record attratto dalla “dolce vita” e da un...

Dolce vita, agevolazioni fiscali e governo stabile: la Bbc incorona l’Italia come nuovo paradiso dei ricchiL’Italia si sta imponendo come meta privilegiata per i super-ricchi globali, registrando un afflusso record attratto dalla “dolce vita” e da un...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: A Milano lo stipendio non basta più: fino al 60% per abitazione e trasporti; Vivere in Polonia: cosa sapere davvero prima di trasferirsi; Dove si vive meglio nel 2026? La classifica, tra stipendi, affitti e sicurezza: dal primato europeo al flop italiano; Ti danno 15.000 euro per acquistare casa e 300€ per l’affitto: chi può usufruire del maxi bonus.

La lezione dell’Albania all’Italia sugli affitti a basso costoPosizionarsi come meta low cost non è sempre una strategia vincente, lo insegnano gli affitti turistici in Albania. money.it

In questo Paese da sogno non paghi l'affitto e fa caldo tutto l'annoPer molti, rientrare al lavoro dopo le ferie estive è una vera e propria prova di resistenza. Il ritmo lento delle giornate di vacanza, il sole, le cene all’aperto e il mare ancora negli occhi rendono ... esquire.com

Il Comune di Scicli apre i termini per il bonus affitti regionale: 3.000 euro per i nuclei familiari con almeno tre componenti e redditi bassi. Leggi la notizia - facebook.com facebook