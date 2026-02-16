Maremma lusso green tra cielo e mare | apre Tresort il glamping da 8 milioni di euro per un turismo esclusivo

Tresort, il nuovo glamping di lusso in Toscana, apre i battenti a maggio, portando un investimento da 8 milioni di euro in una zona tra Principina Terra e il mare. La struttura mira a offrire un'esperienza esclusiva, combinando il comfort di alto livello con il paesaggio naturale della Maremma. Con le sue tende eleganti e servizi personalizzati, Tresort punta a attirare ospiti alla ricerca di relax e natura, elevando il livello del turismo di fascia alta nella regione.

Tresort: Un Glamping di Lusso Rinnova il Turismo di Fascia Alta in Maremma. Un investimento di 8 milioni di euro trasforma un angolo di Toscana in una destinazione esclusiva: Tresort, un glamping di lusso a cavallo tra Principina Terra e il mare, aprirà le porte ai primi ospiti a maggio. L'iniziativa, promossa dall'imprenditore Massimo Bismuto, punta a un turismo internazionale di alto livello, combinando comfort, sostenibilità e un'immersione nella bellezza del paesaggio maremmano. Dalle Radici Familiari a un Sogno Imprenditoriale. L'idea di Tresort nasce da un legame profondo con il territorio e da una visione imprenditoriale maturata nel tempo.