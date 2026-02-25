Incidente provoca coda di 5 chilometri in tangenziale a Milano

Tre persone ferite e una lunga coda di 5 chilometri. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 di mercoledì lungo la Tangenziale Ovest di Milano (A50), nel tratto tra le uscite 7bis Rozzano Missaglia e l'uscita 7 Ss35 Pavia Ticinese. Sul luogo dello scontro, carreggiata Nord, sono intervenute due ambulanze in codice rosso e la polizia stradale. Nessuno dei feriti, un quarantunenne e due donne di 49 e 71 anni, è in gravi condizioni. L'incidente ha provocato una coda di almeno 5 chilometri, stando a quanto riferito da Milano Serravalle, ente gestore dell'A50. Le auto coinvolte nello schianto sono rimaste ferme nelle prime tre corsie durante tutta la fase dei rilievi. A50 Carreggiata NordKm 21.4 Tangenziale Ovest Incidente al chilometro 21+400 tra RozzanoQuinto De' Stampi e S.S. 35 PaviaMI - Ticinese in direzione A8 Laghi. A50 Carreggiata NordKm 26. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

