Bari il grido di Don Gianni | la lotta per il tetto a San Pio

A Bari, un sacerdote ha avviato una petizione per ottenere la sanatoria di alcune abitazioni nel quartiere San Pio. La richiesta nasce dalla necessità di regolarizzare le strutture presenti nell'area, al fine di garantire una maggiore sicurezza e legalità. La campagna si rivolge ai residenti e alle autorità locali, con l’obiettivo di risolvere una situazione che coinvolge diverse famiglie del quartiere.

? Cosa sapere Don Gianni de Robertis promuove una petizione per la sanatoria nel quartiere San Pio a Bari.. Le famiglie attendono risposte burocratiche sulle pratiche di regolarizzazione edilizia presentate dal 2012.. Don Gianni de Robertis, il parroco della comunità di San Pio a Bari, ha lanciato un appello urgente alle istituzioni e alle forze della carità per risolvere il problema delle case nel quartiere, dove decine di nuclei familiari vivono nell’incertezza da anni. Mettiamoci comodi e parliamo di quello che succede tra i portoni della periferia Nord di Bari. Se passi dalle parti della chiesa Natività di Nostro signore, non trovi solo cemento o strade, ma la storia di persone che da oltre trent’anni lottano per avere un tetto che sia davvero loro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, il grido di Don Gianni: la lotta per il tetto a San Pio Notizie correlate Sardegna, addio a don Gianni: il collante sociale di SassariSassari e la Sardegna piangono la perdita di don Giovanni Lilliu, affettuosamente chiamato don Gianni, scomparso il 7 aprile all’età di 81 anni. "Più centri diurni per i malati di Alzheimer", da Bari il grido d'aiuto delle famiglieUna petizione per chiedere di potenziare, sul territorio barese, le strutture specializzate dedicate ai pazienti con Alzheimer.