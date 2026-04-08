A Sassari e in tutta la Sardegna si piange la scomparsa di don Giovanni Lilliu, conosciuto come don Gianni, deceduto il 7 aprile all’età di 81 anni. La sua morte ha suscitato commozione tra le persone che lo conoscevano e apprezzavano il suo impegno come figura di riferimento nel tessuto sociale locale. La comunità si stringe attorno al ricordo di una presenza che aveva segnato la vita di molti.

Sassari e la Sardegna piangono la perdita di don Giovanni Lilliu, affettuosamente chiamato don Gianni, scomparso il 7 aprile all’età di 81 anni. Il religioso, figura di riferimento per l’intera città, ha dedicato gran parte della sua vita al servizio delle comunità locali. L’annuncio ufficiale è arrivato dai Salesiani di Don Bosco nella giornata di ieri. La notizia ha colpito profondamente i fedeli che hanno condiviso con lui anni di cammino spirituale e sociale nel territorio sardo. Il legame profondo con i quartieri di Sassari e Selargius. Sin dalla metà degli anni ’90, don Gianni ha operato all’interno della comunità salesiana. Il suo impatto più significativo si è registrato nel quartiere Latte Dolce di Sassari, zona con cui ha intrecciato un rapporto viscerale e duraturo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, addio a don Gianni: il collante sociale di Sassari

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