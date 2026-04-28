Barbaglia | tra le onde di Rimini il mistero di un ragazzo svanito
? Cosa sapere Alessandro Barbaglia pubblica a Mondadori il romanzo Là dove finisce il cielo a Rimini.. La trama affronta la scomparsa di Marco tra le confidenze di adolescenti sulla costa romagnola.. Alessandro Barbaglia pubblica il suo quindicesimo romanzo Mondadori, intitolato Là dove finisce il cielo, portando i lettori tra le onde di Rimini e le confidenze di un gruppo di adolescenti tra i 16 e i 17 anni. Il nuovo lavoro dell’autore novarese, che segna il nono capitolo della sua produzione dedicata ai più giovani, si inserisce nella collana Ossigeno della casa editrice milanese. La narrazione prende vita durante l’ultimo giro su una ruota panoramica situata in riva al mare, proprio prima che la struttura venga smontata.🔗 Leggi su Ameve.eu
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