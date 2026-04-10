Genova mistero per il 22enne Nicolò | svanito durante la pausa pranzo

A Genova, un giovane di 22 anni è scomparso giovedì mattina dopo aver lasciato il lavoro, senza più essere stato rintracciato dai familiari e dagli amici. La scomparsa è avvenuta durante la pausa pranzo, e da allora non si hanno notizie sulla sua posizione o su eventuali movimenti successivi. La famiglia ha lanciato un appello e ha collaborato con le forze dell'ordine per cercare di rintracciarlo.

Un ventiduenne di nome Nicolò si è allontanato dai radar della sua famiglia e dei suoi conoscenti giovedì mattina a Genova, dopo essersi recato regolarmente al lavoro. Il giovane, residente a Palmaro, è scomparso nel cuore della giornata lavorativa mentre si trovava nei pressi di corso Europa per una breve pausa pranzo. La cronologia degli eventi del giovedì delista un percorso apparentemente privo di anomalie. Nicolò ha iniziato la giornata spostandosi con il treno dalla sua città verso il capoluogo ligure. Una volta raggiunto il posto di lavoro, intorno alle ore di mezzogiorno, ha lasciato la sede in corso Europa con l’intenzione di acquistare un pasto veloce. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, mistero per il 22enne Nicolò: svanito durante la pausa pranzo Ruba in un negozio durante la pausa pranzo del titolare a Foligno, denunciato un 44enneFurto aggravato in centro storico: con questa contestazione un 44enne tunisino è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Foligno dopo essere stato... Mistero a Mercogliano: svanito il panettiere, tracce ignoteUn mistero avvolge le pendici del Partenio dopo la scomparsa di Gianfranco De Simone, panettiere residente a Mercogliano, che non viene più da oltre... Temi più discussi: Il fatto del giorno | Li Yingley, il mistero della donna scomparsa in crociera: la Cassazione riapre il caso; Con gli occhi di un ragazzo: la Genova di Salvatore Belcastro al Galata Museo del Mare; Una Genova mai vista alla portata di tutti. Tornano i percorsi di Explora; Navebus fermo per blocco portuale che non esiste: la versione di Amt e il mistero dei motori spenti. Tra la vita e l'oltre: a Genova Agenzia Aldilà, il format originale ideato da Teatro ArmadilloSe cerchi una risposta che unisca riflessione e risate, non puoi perderti Agenzia Aldilà: non si tratta di un semplice spettacolo, ma di un format interamente originale, ideato e prodotto dal Teatro ... mentelocale.it Una Genova mai vista alla portata di tutti. Tornano i percorsi di ExploraTorna Explora Genova con un ricco calendario 2026 di percorsi a tema alla scoperta dei segreti del centro storico. Tra le novità, le esclusive ... mentelocale.it La sindaca di Genova in quota Partito democratico non si sbilancia ma ammette che prenderebbe in considerazione la richiesta di candidarsi - facebook.com facebook Genova avrà una Scuola delle Professioni del mare e della Blue Economy: lo abbiamo promesso e lo stiamo realizzando. L'obiettivo è dare un lavoro stabile, qualificato, sul nostro territorio, ai giovani, ma anche a chi non è più giovane e cerca una riconversio x.com