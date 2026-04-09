Mistero a Mercogliano | svanito il panettiere tracce ignote

A Mercogliano, sulla pendice del Partenio, si indaga sulla scomparsa di un panettiere residente in zona, che non è stato più visto da più di ventiquattro ore. Le autorità stanno raccogliendo informazioni e cercando di chiarire le circostanze della sua assenza, senza yet rivelare dettagli sulle eventuali tracce o sui motivi della sua sparizione. La comunità locale resta in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Un mistero avvolge le pendici del Partenio dopo la scomparsa di Gianfranco De Simone, panettiere residente a Mercogliano, che non viene più da oltre ventiquattr’ore. L’uomo si è allontanato dal centro abitato di circa undicimila residenti nella mattinata di ieri, lasciando dietro di sé solo interrogativi sulla sua ultima posizione nota. L’ultimo contatto con il professionista del settore alimentare risale alla mattinata di mercoledì, quando si trovava presso il circolo locale che frequenta abitualmente. In seguito a questo incontro, un amico lo ha trasportato in auto verso Monteforte d’Ivrea, ma da quel momento della sua parabola temporale non è stata rilevata alcuna traccia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero a Mercogliano: svanito il panettiere, tracce ignote Scomparso il panettiere di Mercogliano: appello a "Chi l'ha visto?"Gianfranco De Simone fa il panettiere a Mercogliano, un paese di circa undicimila abitanti in provincia di Avellino, alle pendici del Partenio. Sindone, l’esame del Dna riapre il mistero: nuove tracce genetiche portano in Medio OrienteNuove ricerche sul DNA della Sindone di Torino riportano al centro una delle reliquie più controverse della storia.