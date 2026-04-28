Bank of Japan tassi fermi ma dimezza la crescita e alza stime su inflazione

La Bank of Japan ha mantenuto invariato il tasso di interesse di riferimento allo 0,75%, confermando le aspettative del mercato. Nel frattempo, ha ridotto le stime sulla crescita economica, indicando una crescita più contenuta rispetto ai dati precedenti. Ha invece rivisto al rialzo le previsioni sull’inflazione, prevedendo un aumento più rapido dei prezzi nei prossimi mesi. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale della banca centrale.

La Bank of Japan ha lasciato invariato il suo tasso di interesse di riferimento allo 0,75%, come da attese del mercato. Il voto del Comitato di politica monetaria, con 6 voti a favore e 3 contrari, rappresenta tuttavia la maggiore divergenza di opinioni durante il mandato di Kazuo Ueda, suggerendo una crescente pressione per normalizzare la politica monetaria. Inoltre, nel rapporto trimestrale sulle prospettive economiche, la banca centrale ha rivisto al rialzo le previsioni sull’inflazione di base, portandola al 2,8% per l’anno fiscale in corso, contro il +1,9% stimato lo scorso gennaio. La crescita economica prevista per il periodo è ora dello 0,5%, rivista al ribasso rispetto all’1% stimato in precedenza.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bank of Japan, tassi fermi ma dimezza la crescita e alza stime su inflazione Notizie correlate La Fed tiene tassi fermi ma è allarme inflazioneL'incertezza sul futuro dell'economia statunitense è stato il tema principale della riunione di ieri della Federal Reserve. Leggi anche: Bce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termine Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bank of Japan: tassi invariati ma attesi segnali hawkish dal board; BTC resta sotto pressione dopo che tre membri della Banca del Giappone (BoJ) hanno chiesto un aumento dei tassi; Cina e Giappone in rosso, petrolio verso i 110 dollari: una BoJ divisa e falco tiene i tassi fermi; Fed, BCE, BoE e BoJ: i mercati attendono il verdetto sui tassi. Bank of Japan, tassi fermi ma dimezza la crescita e alza stime su inflazioneNel rapporto trimestrale sulle prospettive economiche, la banca centrale ha rivisto al rialzo le previsioni sull’inflazione di base ... quifinanza.it La Bank of Japan lascia i tassi invariati, ma si spacca sul rischio inflazioneNEW DELHI - Al termine di due giorni di confronto, la Bank of Japan martedì ha annunciato di aver lasciato invariati i tassi d’interesse, ma - a conferma delle preoccupazioni per l’andamento dell’infl ... ilsole24ore.com La Bank of Japan mantiene invariati i tassi di interesse di riferimento, ma vede al rialzo le previsioni di inflazione a causa dei timori legati alla guerra Usa-#Iran. La decisione sui tassi è stata presa con una maggioranza di 6 a 3, con i dissenzienti che auspicava facebook April 15: the Italian Supreme Court clears the way with its ruling April 25 (bank holiday in Italy): the minister signs off, and the handover to U.S. authorities takes place I don’t recall ever seeing an extradition this fast in Italy x.com