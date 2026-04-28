Bank of Japan tassi fermi ma dimezza la crescita e alza stime su inflazione

Da quifinanza.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bank of Japan ha mantenuto invariato il tasso di interesse di riferimento allo 0,75%, confermando le aspettative del mercato. Nel frattempo, ha ridotto le stime sulla crescita economica, indicando una crescita più contenuta rispetto ai dati precedenti. Ha invece rivisto al rialzo le previsioni sull’inflazione, prevedendo un aumento più rapido dei prezzi nei prossimi mesi. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale della banca centrale.

La  Bank of Japan  ha lasciato  invariato il suo tasso di interesse di riferimento allo 0,75%, come da attese del mercato. Il voto del Comitato di politica monetaria, con  6 voti a favore e 3 contrari, rappresenta tuttavia la maggiore divergenza di opinioni durante il mandato di Kazuo Ueda, suggerendo una crescente pressione per normalizzare la politica monetaria. Inoltre, nel  rapporto trimestrale sulle prospettive  economiche, la banca centrale ha rivisto al rialzo le previsioni sull’inflazione di base, portandola al 2,8% per l’anno fiscale in corso, contro il +1,9% stimato lo scorso gennaio. La crescita economica prevista per il periodo è ora dello 0,5%, rivista al ribasso rispetto all’1% stimato in precedenza.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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