Capri si candida a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028

Capri si candida ufficialmente a diventare la capitale italiana dell’arte contemporanea nel 2028. Il sindaco Paolo Falco ha deciso di iscrivere la città al bando del Ministero della Cultura. L’obiettivo è mettere in mostra le opere degli artisti locali e attirare visitatori da tutta Italia e dall’estero. La città punta a diventare un punto di riferimento per l’arte moderna e contemporanea.

Il sindaco Paolo Falco iscrive la città di Capri al bando del Ministero della Cultura per la "Capitale italiana dell'arte contemporanea 2028". Con una delibera di Giunta, approvata all'unanimità, il sindaco di Capri Paolo Falco ha iscritto la città di Capri al bando del Ministero della Cultura per la "Capitale italiana dell'arte contemporanea 2028". "Capri e il nostro comune - dice il sindaco - sono riconosciute nel mondo per le loro bellezze naturali, la storia millenaria che l'ha resa nel tempo una delle mete turistiche più celebrate a livello internazionale. Gli atti comunali sono poi stati inviati al Ministero della Cultura che ha emanato il bando la cui scadenza è fissata per gli ultimi giorni di aprile 2026.

