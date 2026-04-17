Villa Zito rende omaggio a Gibellina capitale italiana dell’arte contemporanea | incontro tra memoria e territorio

Villa Zito dedica un evento a Gibellina, riconosciuta come capitale italiana dell’arte contemporanea. Si tratta di un incontro tra memoria e territorio, coinvolgendo artisti, istituzioni e comunità locali. L’iniziativa mira a rafforzare i legami tra i diversi attori del settore culturale, creando un momento di confronto e scambio tra le realtà artistiche e il patrimonio locale. La manifestazione si inserisce in un percorso di valorizzazione del territorio attraverso l’arte contemporanea.

Un dialogo che unisce territori, artisti, istituzioni che da sempre fanno rete, costruiscono ponti e rimandi di cultura. Martedì 21 aprile alle 17.30 alla pinacoteca di Villa Zito, all’evento Fondazione Sicilia e Gibellina Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026 parteciperanno Maria.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Gibellina Capitale dell'arte contemporanea 2026, Giuli inaugura le mostre e i progetti speciali – Il video(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo aver partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Gibellina... Capri si candida a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028Il sindaco Paolo Falco iscrive la città di Capri al bando del Ministero della Cultura per la "Capitale italiana dell'arte contemporanea 2028".