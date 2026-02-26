I retroscena Anche una banca occulta e raffica di opere d’arte

Il sistema scoperto ha messo in evidenza un volume importante di evasione fiscale, indicativo delle distorsioni che si producono nella economia legale. A questo si accompagna un’attività di riciclaggio dei profitti illeciti all’estero, in Cina in particolare, con sottrazione di risorse ai danni dell’economia nazionale. Un fenomeno significativo per le modalità attuate perché all’emissione di fatture false non corrispondevano beni e servizi e questo provoca un effetto distorsivo nel calcolo della ricchezza nazionale e per il Pil perché genera un valore aggiunto che non è vera ricchezza". Così la procuratrice capo Monica Garulli (nella foto) ha spiegato l’importanza dell’indagine della guardia di finanza coordinata dai suoi uffici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

