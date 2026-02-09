Capodanno cinese 2026 Padova festeggia l’anno del Cavallo

Padova si prepara a festeggiare l’arrivo del Capodanno cinese, che quest’anno segna l’anno del Cavallo. Gli eventi, ormai consolidati, sono organizzati dall’Istituto Confucio dell’Università di Padova, con il sostegno del Comune e dell’ateneo. La città si riempirà di luci e colori per celebrare questa tradizione che ogni anno coinvolge sempre più persone.

Il 2026 sarà l'Anno del Cavallo di Fuoco, simbolo nella cultura cinese di spirito libero, movimento, energia, forza, perseveranza e successo. Il Capodanno Cinese è la festività più sentita dalla comunità cinese e, proprio lo scorso anno, le pratiche sociali durante la Festa di Primavera sono state riconosciute dall'UNESCO come Patrimonio Immateriale dell'Umanità. Grazie al prezioso lavoro dell'Istituto Confucio, questa ricorrenza viene ormai conosciuta e celebrata con entusiasmo anche nella nostra città. Venerdì 20 febbraio, alle ore 17 la Sala Paladin del Comune di Padova ospiterà la conferenza "50 Anni di Cina.

Il Capodanno cinese del 2026 si avvicina e si celebrerà il 17 febbraio.

Il Capodanno cinese 2026 si avvicina, segnando l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco.

