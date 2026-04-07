Mediocredito | utile a 6,1 milioni e credito in forte crescita

Il consiglio di amministrazione di Mediocredito Trentino Alto Adige ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, con un utile di circa 6,2 milioni di euro. Nel corso dell’anno, il credito della banca è cresciuto in modo consistente. Il risultato economico rappresenta un aumento rispetto agli esercizi precedenti e riflette una situazione finanziaria positiva per l’istituto.

Il consiglio di amministrazione di Mediocredito Trentino Alto Adige ha dato il via libera al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, registrando un utile di periodo pari a 6,176 milioni di euro. Questo risultato, in crescita dello 1,7% rispetto all’anno precedente, riflette una gestione attenta dei costi e l’impatto positivo delle riprese nette di valore. L’istituto ha erogato finanziamenti per un totale di 323,2 milioni di euro nel corso del 2025. Tale cifra mostra un calo rispetto ai 375,5 milioni dell’esercizio precedente, un dato che risente però dell’effetto straordinario generato nel 2024 dalle operazioni legate al bando Fri-Turismo del Pnrr in Alto Adige. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mediocredito: utile a 6,1 milioni e credito in forte crescita Mediocredito Centrale approva i bilanci 2025: utile consolidato a 82,7 milioniIl Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre... Istituto di Credito Sportivo, l’utile vola a 8 milioni. Finanziamenti al massimo storicoBologna, 26 marzo 2026 – Oltre un miliardo di nuovi investimenti attivati, massimo storico di finanziamenti (nuove linee di credito per 600 milioni),... Mediocredito Centrale, utile netto 2025 sale a 82,7 milioniMediocredito Centrale chiude il 2025 con un utile netto consolidato in crescita del 16% a 82,7 milioni di euro. Lo si legge in una nota della banca guidata da Francesco Minotti secondo cui da Mcc sono ... ansa.it Mediocredito Centrale, utile primo semestre a 55,2 milioni (+35%)(Teleborsa) - La relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo Mediocredito Centrale al 30 giugno 2025 mostra un utile netto consolidato pari a 55,2 milioni, rispetto a 41 milioni al 30 ... borsaitaliana.it