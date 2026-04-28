Banca di Asti | tensione in assemblea tra potere politico e azionisti

Durante l'assemblea della Banca di Asti, si è verificata una tensione tra rappresentanti del potere politico e azionisti. La decisione sulla nomina dell'amministratore delegato è stata influenzata dalla Fondazione CrAsti, che con circa il 40% dei voti ha avuto un ruolo determinante. La Fondazione ha deciso il nuovo assetto della governance, determinando l'esito delle votazioni.

? Cosa sapere Assemblea Banca di Asti oggi per la nomina dell'AD Roberto Fiorini.. La Fondazione CrAsti con il 40% dei voti decide il nuovo assetto.. L’assemblea dei soci di Banca di Asti si riunisce oggi alle 16:30 presso l’Auditorium del Canton Santo, in un pomeriggio che promette forti tensioni tra i corridoi del potere locale e le decisioni finanziarie che toccano il cuore dell’economia astigiana. Il clima è già elettrico nelle piazze della città, dove le opposizioni attendono con fiato sospeso la successiva seduta del consiglio comunale. Al centro dello scontro c’è Maurizio Rasero, sindaco al secondo mandato e figura chiave nel complesso intreccio tra politica territoriale e gestione bancaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banca di Asti: tensione in assemblea tra potere politico e azionisti Notizie correlate Mps verso l’assemblea dei soci . Grandi manovre tra gli azionisti per il rinnovo della governanceI fondi internazionali iniziano a prendere posizione: per ora a favore della lista del consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di... Banca di Asti, nuovo CdA tra polemiche e dubbi sulla selezione? Cosa sapere La Fondazione conferma il nuovo CdA di Banca di Asti con gestione da maggio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il ribaltone della Banca di Asti, Rasero al bivio tra Palazzo e finanza; Banca di Asti: tra frecciate e fiducia, il caso Rasero, che viaggia verso la presidenza, divide la città; Fondazione CR Asti approva all’unanimità la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Banca di Asti; Colpo di scena ad Asti: Rasero lascia la Provincia per guidare la banca. Banca di Asti: Rasero eletto presidente tra le polemiche, standing ovation per l'ex Ad DemartiniIl presidente della Fondazione Negro: Va aperto un nuovo corso. Attacchi alla nomina del sindaco: Dubbi di compatibilità ... lanuovaprovincia.it Oggi Rasero diventerà presidente della Banca di Asti, ma il Pd chiede le dimissioni da sindacoIl primo cittadino si sta per dimettere da presidente della Provincia, ma per il consigliere dem Miravalle «la città non può permettersi un sindaco dimezzato» ... lanuovaprovincia.it Poco fa ha firmato le sue dimissioni. Nel pomeriggio è prevista la nomina a presidente della Banca di Asti - facebook.com facebook