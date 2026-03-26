Terna a gonfie vele nel 2025 ricavi a +9,6% utile netto a +4,7% Di Foggia | Modello industriale solido
Nel 2024, Terna ha registrato un aumento dei ricavi del 9,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo risultati positivi anche in termini di utile netto, salito del 4,7%. Il consiglio di amministrazione proporrà agli azionisti un dividendo totale di 795 milioni di euro per il 2025. Il rappresentante aziendale ha commentato che il modello industriale dell’azienda si mantiene solido.
Il Cda di Terna proporrà all’Assemblea degli azionist i l’approvazione di un dividendo complessivo per l’esercizio 2025 di 795.846.910,86 euro pari a 39,62 centesimi di euro per azione in circolazione e la distribuzione – al netto dell’acconto sul dividendo ordinario relativo all’esercizio 2025 pari a 11,92 centesimi di euro per azione in circolazione già posto in pagamento dal 13 novembre 2025 – dei rimanenti 27,70 centesimi di euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, da mettere in pagamento dal 24 giugno 2026 con “data stacco” 22 giugno 2026 della cedola n. 44 (record date ex art.83-terdecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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