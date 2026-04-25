Per la Giornata Internazionale della Danza, Pesaro ospita oggi “Dance! The Nelken Line”, un progetto promosso da Hangartfest con il supporto della Fondazione Pina Bausch. La performance rende omaggio al lavoro della coreografa tedesca e si inserisce nel calendario degli eventi dedicati alla danza. L’iniziativa coinvolge diverse compagnie e artisti locali, offrendo un momento di riflessione e celebrazione di questa forma artistica.

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, oggi Pesaro accoglie Dance! The Nelken Line, progetto promosso da Hangartfest su concessione della Fondazione Pina Bausch. La partenza sarà da piazzale della Libertà, alla Palla di Pomodoro, alle 11.30. Si tratta di una performance itinerante e partecipativa che rende omaggio alla celebre coreografa tedesca Pina Bausch, ispirandosi a una delle sue creazioni più iconiche, tratta dallo spettacolo Nelken del 1982. L’evento si configura come una vera e propria "passeggiata danzante", aperta a tutti, senza limiti di età o esperienza, capace di trasformare lo spazio urbano in un palcoscenico condiviso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La “Nelken Line“ in omaggio al genio di Pina Bausch

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