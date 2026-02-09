America’s Cup | rete cittadini Bagnoli non andrà alla riunione oggi in Prefettura

La rete di cittadini di Bagnoli non si presenterà oggi alla riunione in Prefettura sull’America’s Cup. Gli abitanti e i movimenti che li rappresentano hanno deciso di non partecipare, confermando la loro posizione di distanza dall’evento e dalle decisioni prese finora. L’assenza di oggi potrebbe segnare un passo importante nella discussione pubblica sulla manifestazione.

Tempo di lettura: 2 minuti La rete degli abitanti di Bagnoli e dei movimenti non parteciperà alla riunione di oggi in Prefettura sull’America’s Cup. Lo rende noto la “Rete No America’s Cup”. Nella nota, il movimento spiega che “sabato 7 febbraio la popolazione del quartiere di Bagnoli ha chiesto a gran voce l’immediato stop alle pericolosissime operazioni di messa in sicurezza della colmata a mare. Oggi, invece: in considerazione del mancato accoglimento della richiesta di sospensione dei lavori, condizione necessaria per qualsiasi possibile interlocuzione; in considerazione del goffo tentativo da parte del comune di Napoli e della struttura commissariale di sfruttare l’annoso ricatto tra salute e lavoro, provando a collegare faziosamente il processo delle cosiddette ‘clausole sociali’ per il complessivo processo di bonifica con lo scempio in atto in queste settimane, mentre abbiamo specificato in ogni modo che quello che vogliamo a Bagnoli è la bonifica integrale e un lavoro stabile e sicuro; in considerazione dell’indifferenza che ha caratterizzato la giunta per ben due anni, quando abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale sul territorio, convocato invece adesso che tutte le decisioni sono state già prese; comunichiamo che non parteciperemo all’incontro convocato per oggi pomeriggio 9 febbraio in Prefettura”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

