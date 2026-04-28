Baggio Vecchia, noto anche come “Palazzet” del feudatario, rappresenta un quartiere con radici che risalgono all’Ottocento, caratterizzato da antiche osterie e attività di tappezzieri. Fino al 1923, questo quartiere era considerato un comune indipendente, con una forte presenza di immigrazione dal Mezzogiorno fino agli anni Settanta, seguita da nuove ondate migratorie provenienti dal Maghreb e dai Balcani. La zona mantiene ancora oggi tracce di questa storia nel suo paesaggio urbano e nelle tradizioni locali.

Baggio fino al 1923 era comune a sé stante, quartiere popolare, caratterizzato dall’immigrazione dal Mezzogiorno fino agli anni ‘70 e poi da ondate migratorie dal Maghreb e dai Balcani. Fino alla metà del ‘900, il quartiere era noto per i tantissimi negozi e depositi di bici, utili ai tanti pendolari che arrivavano a prendere la tramvia a vapore detta in meneghino il "Gamb de Legn". Oggi Baggio vecchia merita una visita, perché sì in via Ceriani e all’altezza del civico 400 di via Forze Armate sembra proprio di essere ancora in una Milano di fine Ottocento. Per arrivarci, ad oggi, bisogna armarsi un po’ di pazienza perché bisogna raggiungere Bisceglie e poi prendere uno dei tre autobus che passano nella vicina fermata e in quindiici, venti minuti si arriva nella periferia cantata da Ghali, "dove basta poco per bruciarsi una vita".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baggio vecchia, un salto nell’800. Il “Palazzet“ del feudatario tappezzieri, osterie e il detto: "Va a Bagg a sona l’òrghen"

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