Armi rapina e maltrattamenti | nuovi guai per Baby Gang

I carabinieri di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e perquisizioni nei confronti di Mouhib Zaccaria, conosciuto come “Baby gang”, e di alcune persone a lui vicine. Le verifiche riguardano accuse di armi, rapine e maltrattamenti. Le operazioni si sono svolte nelle ultime ore e coinvolgono numerosi soggetti.

Lecco, 17 marzo 2026 – Armi, rapine e maltrattamenti: i carabinieri del comando provinciale di Lecco stanno eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono coinvolti Mouhib Zaccaria, noto come “Baby gang” e soggetti a lui vicini. Il 24enne marocchino, cresciuto tra Lecco a Calolziocorte, è già stato coinvolto in vari procedimenti giudiziari in questi anni. Ulteriori informazioni verranno fornite nel corso della conferenza stampa in programma oggi a Lecco, alla presenza del procuratore Ezio Basso. La condanna del 5 marzo. Solo pochi giorni fa era arrivata una condanna per il trapper, ormai da tempo protagonista delle cronache giudiziarie, ma anche salito ai vertici delle classifiche di streaming musicale, con milioni di follower e collaborazioni importanti con rapper di peso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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