Guasto sulla linea A V Napoli-Roma ritardi fino a 180 minuti

Un guasto tecnico sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma sta causando ritardi fino a tre ore sui treni in servizio tra le due città. La comunicazione ufficiale segnala che il problema ha provocato disagi ai passeggeri, con alcuni treni che hanno accumulato ritardi significativi. La circolazione ferroviaria sulla tratta è ancora difficile, e le operazioni di riparazione sono in corso.

Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e per questo si stanno registrando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di stamattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, i treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e essere instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Tanti i disagi soprattutto per i pendolari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guasto sulla linea A/V Napoli-Roma, ritardi fino a 180 minuti Guasto sulla linea AV Roma-Napoli, ritardi fino a 100 minutiTempo di lettura: < 1 minuto Treni dell’alta velocità con ritardi fino a 100 minuti per “un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di... Leggi anche: Caos treni, ritardi fino a 70 minuti per un guasto sulla linea Roma-Firenze Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e per questo si stanno registrando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di stamattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. #ANSA - facebook.com facebook