Alta velocità Napoli-Roma in tilt per un guasto | coinvolti 26 treni fino a 180 minuti di ritardo

Questa mattina sulla tratta Napoli-Roma dell’Alta velocità si sono verificati notevoli disagi a causa di un guasto tecnico nei pressi di Napoli. La circolazione dei treni è stata fortemente rallentata, interessando 26 treni e causando ritardi fino a 180 minuti. La situazione ha provocato un’impennata dei tempi di attesa e conseguenti disagi per i passeggeri che viaggiavano lungo questa linea.

Mattinata complicata per i trasporti ferroviari lungo la tratta Napoli-Roma dell’Alta velocità. Dalle 6 di oggi, 14 aprile, la circolazione è fortemente rallentata a causa di un guasto tecnico nei pressi di Napoli, con pesanti ripercussioni sull’intera linea. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, i treni Alta velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni o essere deviati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino. I tempi di percorrenza risultano allungati fino a 180 minuti. Disagi anche per i treni regionali, con possibili cancellazioni e variazioni. Il problema tecnico e gli interventi in corso. All’origine del disservizio ci sarebbe un guasto al sistema di comunicazione Gsmr, infrastruttura fondamentale per la gestione del traffico ferroviario.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli, caos a Termini e treni in ritardo fino a 220 minuti Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 170 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma che sta causando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di questa mattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, x.com Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma che sta causando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di questa mattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, - facebook.com facebook