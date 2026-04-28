L’evento ’Azzurro come il pesce’ ha registrato oltre 30.000 presenze durante la sua ultima edizione. La manifestazione, che si svolge ogni anno, ha attirato un pubblico numeroso proveniente da diverse regioni. L’edizione del 2026 ha visto una partecipazione crescente rispetto agli anni precedenti, consolidando il suo ruolo come appuntamento di rilievo. La manifestazione si svolge in una località costiera e comprende esposizioni, spettacoli e attività legate al mare.

Sono oltre 30mila le presenze stimate alla manifestazione ’Azzurro come il pesce’. L’edizione 2026 dell’evento dedicato al pesce dell’Adriatico ed ai ristoratori, è durata tre giorni e mezzo, dalla cena di giovedì 23 a domenica 26 aprile; un giorno in meno rispetto allo scorso anno e con una partenza un po’ frenata. Nel cuore del borgo marinaro è stato il trionfo delle ricette marinare, preparate dagli chef e da gustare nella zona del porto canale di Cesenatico. Hanno lavorato bene anche gli hotel ed il Cesenatico Camping Village. Barbara Pesaresi di Arice Confesercenti, traccia un bilancio positivo: "C’è stata una buona affluenza, con molti turisti soprattutto dalle province del centro e del nord Italia, grazie anche ai tornei delle varie discipline sportive.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Azzurro come il Pesce porta 30mila presenze

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