Oltre 30mila presenze per Casa Lombardia modello di successo verso Paralimpiadi

Il numero di visitatori di oltre 30.000 persone alla manifestazione “Casa Lombardia” deriva dall’interesse crescente verso le iniziative dedicate alle prossime Paralimpiadi. La forte affluenza dimostra come il pubblico voglia conoscere da vicino le attività sportive e sociali promosse dalla regione. Gli organizzatori hanno registrato un entusiasmo diffuso, con molti visitatori che si sono soffermati a discutere delle opportunità offerte dai programmi di inclusione. La manifestazione si conclude con un’aspettativa di replicare l’esperienza in altri eventi.

MILANO (ITALPRESS) – “Un grande successo, un modello che replicheremo, come previsto, per le Paralimpiadi, e poi, per la Design Week”. Parte da questa considerazione il presidente della Regione, Attilio Fontana, per evidenziare come “Oasi for life – Casa Lombardia”, lo spazio multifunzionale posizionato al centro della piazza che ospita il Palazzo della Regione, abbia centrato l’obiettivo di diventare un punto di riferimento in chiave olimpica, con oltre 30.000 presenze nel periodo dei Giochi, e di voler continuare a esserlo anche per le Paralimpiadi. “Tutti coloro che, fino ad aprile, vorranno visitare “Casa Lombardia” saranno i benvenuti – aggiunge il presidente Fontana – proprio come le migliaia di giovani che in questi giorni, la sera, grazie alle iniziative di “Apres Ski Festival” e alla musica del gruppo RTL 102. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ‘Notte Bianca’ a Caserta, successo con 30mila presenze e indotto in crescitaLa Notte Bianca di Caserta ha registrato un grande successo, attirando circa 30. UmbriaCON, successo per il festival dedicato al comics: la terza edizione si chiude con 30mila presenzeSi è conclusa con successo la terza edizione di UmbriaCON, il festival dedicato a comics, art e games. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Terza sfilata del Carnevale di Putignano: oltre 30mila presenze; ?Trento vola: oltre 1,4 milioni di presenze. È l’anno dei record!; Dagli Stati Uniti alla Cina, tutti pazzi per la maratona; Le Olimpiadi di Milano-Cortina fanno crescere il turismo in Italia, presenze in aumento. Oltre 30mila presenze per Casa Lombardia, modello di successo verso ParalimpiadiMILANO (ITALPRESS) – Un grande successo, un modello che replicheremo, come previsto, per le Paralimpiadi, e poi, per la Design ... iltempo.it Oltre 30mila presenze alla prima del festival OrientamentiSi è chiusa con oltre 30mila presenze la prima giornata della trentesima edizione del festival dell'educazione e della formazione 'Orientamenti' in corso ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di ... ansa.it Lo spazio multifunzionale ha dato spazio alle iniziative di "Apres Ski Festival": «L'esperienza prosegue con Paralimpiadi e Design Week» LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/02/attilio-fontana-promuove-casa-lombardia-oltre-30mila-persone-ospitate- - facebook.com facebook Casa Lombardia non si ferma! Vieni a scoprire il programma dedicato alla #MilanoFashionWeek2026, tra talk, mostre e una beauty lounge per la skincare e l'hair styling con ingresso libero e gratuito. Ti aspettiamo fino al 2 marzo reglomb.it/YAL950Ykgvc x.com