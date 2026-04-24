’Azzurro come il pesce’ gli eventi in programma oggi

Oggi si svolgono diversi eventi nell’ambito dell’edizione 2026 di ’Azzurro come il pesce’, manifestazione che ha avuto il suo debutto ieri con l’inaugurazione ufficiale. La manifestazione si concentra sulla promozione del pesce fresco dell’Adriatico e coinvolge numerosi ristoranti di Cesenatico, offrendo degustazioni e iniziative dedicate alla cucina marinara. La giornata di oggi prevede attività e appuntamenti dedicati agli appassionati e ai visitatori.

Ieri è stata inaugurata l’edizione 2026 di ’Azzurro come il pesce’, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del pesce fresco dell’Adriatico e dei ristoranti di Cesenatico. In cabina di regia ci sono il Comune di Cesenatico con Confesercenti, Confcommercio e il sostegno di RomagnaBanca Credito Cooperativo. La specie ittica regina di quest’anno è la canocchia, protagonista in diversi piatti e declinazioni. Gli stand di ristoratori, pescatori e associazioni, sono distribuiti in vari punti e per la prima volta è stato creato un polo dei pescatori, con gli stand gastronomici delle associazioni ’Pescatori a casa vostra’, Cooperativa Armatori di Cesenatico e ’Tra il Cielo e il Mare’, installati sull’asta di Ponente del porto, fra la zona dello Squero ed il Mercato ittico comunale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Azzurro come il pesce’, gli eventi in programma oggi Arles, France Walking Tour | Roman Amphitheatre, Wednesday Market & Van Gogh Sites | 4K Notizie correlate Sport in tv oggi (domenica 1° febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingMatch decisivo per il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nel Gruppo E le... Sport in tv oggi (domenica 1° febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingMatch decisivo per il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nel Gruppo E le... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I MENU' DI AZZURRO COME IL PESCE 2026; GLI EVENTI DELLA SAGRA AZZURRO COME IL PESCE; Sagre, con ‘Azzurro come il pesce’ il centro si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto; Cesenatico, nel weekend tornano protagonisti i sapori del mare con Azzurro come il pesce. ’Azzurro come il pesce’, gli eventi in programma oggiIeri è stata inaugurata l’edizione 2026 di ’Azzurro come il pesce’, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del pesce fresco ... ilrestodelcarlino.it Azzurro come il pesce 2026: Cesenatico celebra il mare e la tradizioneDal 23 al 26 aprile 2026 torna Azzurro come il Pesce a Cesenatico. Scopri il programma, gli stand gastronomici e gli eventi dedicati alla Canocchia. livingcesenatico.it Tyra Grant, chi è la nuova stellina del tennis azzurro: "Io non ho paura" - facebook.com facebook #TyraGrant, chi è la nuova stellina del tennis azzurro: "Io non ho paura" x.com