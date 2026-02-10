L’Unione Europea e l’Italia stanno facendo passi avanti sulla parità di genere. L’indice di parità, creato dall’EIGE, misura in quali settori le donne e gli uomini si trovano più uguali o meno. Sono sei campi principali, tra cui lavoro, soldi, salute e potere. I dati mostrano che c’è ancora strada da fare, ma ci sono anche segnali positivi.

L’indice di parità di genere dell’UE, sviluppato dall’ EIGE, istituto di ricerca nato nel 2010, ci dice a che punto siamo analizzando sei settori principali: lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute. Il sito eige.europa.eu è ricco di informazioni e grafici su cui basarsi per migliorare la politica a favore delle donne. A ogni stato è assegnato un punteggio da 0 a 100. Quest’ultimo indicherebbe l’avvenuto raggiungimento della parità, cosa che però non si ha ancora per nessuno e, si stima, si avrà solo fra 70 anni. Per il 2025 l’UE si attesta a 63,4 punti, media dei vari stati membri. L’Italia è a 61,9 e il suo punto di forza è la salute (86,9), mentre quello di debolezza il potere (47,9). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'UE e l'Italia verso la parità di genere: ecco i dati

L’Italia si trova al penultimo posto tra i Paesi dell’Unione europea per quanto riguarda la parità di genere.

Nonostante oltre venti anni di iniziative e impegno, la parità di genere nell’Unione europea procede a ritmo lento.

