Delitto di Garlasco Andrea Sempio | Lo scontrino lo feci io chi dice il contrario dice balle

Andrea Sempio interviene nuovamente in televisione per commentare lo scontrino del parcheggio risalente alla mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto di Garlasco. Sempio afferma che lui stesso ha emesso lo scontrino e che chi sostiene il contrario sta dicendo menzogne. La questione dello scontrino è al centro delle discussioni legate alla sua posizione in questa vicenda.

Andrea Sempio torna a parlare in tv e dice la sua sul famoso scontrino del parcheggio risalente alla mattina del delitto di Garlasco, il 13 agosto 2007, che lo collocherebbe lontano dalla scena del crimine. “Lo scontrino del parcheggio l’ho fatto io. Testimoni che dicono che me l’hanno dato, che sanno, che me l’ha passato qualcun altro, li vorrei vedere. Se ci sono, dicono balle”, ha affermato il 37enne, indagato nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, in un’intervista a Quarta Repubblica, su Retequattro. “Se ci sono, perché nei mesi questo testimone è già cambiato più volte – aggiunge Sempio -: prima ce n’era uno, poi c’è stata la storia del Vigile del Fuoco, poi lo scontrino è diventato falso, poi è diventato vero ed è tornato il Vigilie del Fuoco, poi l’ultima è che è stato un mio parente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

