Alleanza riformisti | 12 candidati per cambiare l’Irpinia

La presentazione della lista Proposta Civica per l’Irpinia è avvenuta ad Avellino, con lo scopo di promuovere un cambio politico nella regione. La decisione di presentare dodici candidati nasce dal bisogno di rinnovare la rappresentanza locale e di rafforzare le proposte di sviluppo. I candidati, tutti con un’esperienza concreta sul territorio, hanno già iniziato a incontrarsi con gli elettori. La campagna elettorale si prepara a entrare nel vivo.

Oggi ad Avellino si è consumato un atto politico che potrebbe ridefinire gli equilibri dell’Irpinia: la presentazione ufficiale della lista Proposta Civica per l’Irpinia in vista delle elezioni provinciali del 15 marzo. Un evento che assume particolare rilevanza per l’assenza del Comune di Avellino, commissariato e quindi escluso dal voto, e per la mancanza di elezioni per il presidente della Provincia, rinviate a ottobre. La lista, depositata presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo, rappresenta un’alleanza strategica tra riformisti e moderati, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza civica nell’ente provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mastella, il campo largo e la crisi del Pd in Irpinia: l’alleanza della sopravvivenzaClemente Mastella ha incontrato i rappresentanti locali per discutere della crisi del Pd in Irpinia, causata dal calo di consensi e dalla frammentazione politica.

Cosa fare nel weekend dal 12 al 14 dicembre in IrpiniaDal 12 al 14 dicembre, l'Irpinia si anima con il Christmas Village ad Avellino, offrendo un'opportunità unica di immergersi nell'atmosfera natalizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

CASO BULGARI. ALLEANZA RIFORMISTA deposita il progetto di legge sulla COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL ”PIANO PARALLELO.” – Chiarezza, verità e rispetto per San Marino - facebook.com facebook

Elezioni #Giappone – Disastro dell’Alleanza Centrista Riformista ( #CRA). Il partito di centrosinistra #CDP aveva puntato su un’alleanza con #Komeito, partito ispirato al buddismo riformista ed ex alleato di governo del #LDP fino allo scorso anno. La coaliz x.com