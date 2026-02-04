Regione Umbria concorso per infermieri a tempo indeterminato | la graduatoria finale

Da ternitoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria ha pubblicato la graduatoria finale del concorso per infermieri. La direzione dell'ospedale di Perugia ha firmato il documento che definisce chi ottiene il posto a tempo indeterminato. Sono in totale 124 i posti messi a concorso, e ora si aspetta di capire chi sarà chiamato a iniziare il lavoro.

La direzione dell'azienda ospedaliera di Perugia ha firmato la graduatoria finale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 124 posti di infermiere.   I vincitori “saranno destinati alle aziende sanitarie regionali che hanno aderito alla.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Regione Umbria

In Brianza si cercano infermieri: il concorso per 10 contratti a tempo indeterminato in ospedale

L'Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di 10 infermieri a tempo indeterminato.

La PA assume a tempo indeterminato, maxi-concorso Ripam per 1.340 laureati

La Pubblica Amministrazione ha aperto un maxi-concorso Ripam per l’assunzione di 1.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Regione Umbria

Argomenti discussi: Presentata a Trevi l’annata 2025 dell’Olio e.v.o. Dop Umbria; Regione, l'iter burocratico per la nomina di Mirti solleva interrogativi. Ecco le cinque domande; Concorso Ministero della Difesa Assistenti RIPAM 2026 da 1100 posti - Oggi chiudono le domande; Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, rettifica voto minimo [AGGIORNATO con Liguria].

regione umbria concorso perArrivano 124 nuovi infermieri per le Aziende sanitarieArrivano 124 nuovi infermieri per le Aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale dell'Umbria. (ANSA) ... ansa.it

Ludopatia. Concorso Umbria No Slot, scelti i vincitori e le proposte creative per la campagna di prevenzioneIl contest, aperto a creativi, agenzie e professionisti con una sezione dedicata alle scuole, è stato lanciato dalla Regione Umbria a marzo. A settembre partirà campagna, con un piano di comunicazione ... quotidianosanita.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.