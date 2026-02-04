Regione Umbria concorso per infermieri a tempo indeterminato | la graduatoria finale

La Regione Umbria ha pubblicato la graduatoria finale del concorso per infermieri. La direzione dell'ospedale di Perugia ha firmato il documento che definisce chi ottiene il posto a tempo indeterminato. Sono in totale 124 i posti messi a concorso, e ora si aspetta di capire chi sarà chiamato a iniziare il lavoro.

La direzione dell'azienda ospedaliera di Perugia ha firmato la graduatoria finale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 124 posti di infermiere. I vincitori "saranno destinati alle aziende sanitarie regionali che hanno aderito alla.

