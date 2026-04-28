Avvolti da un’ondata di solidarietà che ha superato ogni immaginazione | il messaggio dei familiari di Giacomo e Francesco

I familiari di Giacomo e Francesco hanno espresso gratitudine per il supporto ricevuto in questi giorni di grande dolore. In un messaggio, hanno parlato di un’ondata di solidarietà che ha superato ogni aspettativa, sottolineando come siano stati circondati da affetto e vicinanza. La comunicazione si concentra sulle parole di ringraziamento rivolte a chi ha dimostrato solidarietà in un momento difficile.

"In questi giorni di dolore indescrivibile, siamo stati avvolti da un’ondata di solidarietà che ha superato ogni immaginazione. La straordinaria partecipazione ai funerali, così come i messaggi, le visite e i gesti di conforto ricevuti, rappresentano per noi un sostegno prezioso che non.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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