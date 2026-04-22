La ricostruzione della tragica morte dei gemelli Francesco e Giacomo | uno ha cercato di salvare l' altro
Due gemelli di 23 anni sono deceduti dopo essere stati folgorati mentre cercavano di recuperare un volatile rimasto incastrato sui cavi di media tensione. I fatti sono avvenuti in un'area rurale, dove i due ragazzi si sono avvicinati ai cavi elettrici. Uno dei gemelli ha cercato di aiutare l’altro, che si trovava in difficoltà, ma entrambi sono stati colpiti dalla scarica elettrica e sono morti sul colpo.
Francesco e Giacomo Fierloni, due gemelli di 23 anni, sono morti folgorati da una scarica elettrica mentre tentavano di recuperare un volatile finito sui cavi della media tensione. È accaduto ieri sera, martedì 21 aprile, intorno alle 23, in località La Goga, nel comune di Magione, sulle sponde.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
“Uno ha cercato di salvare l’altro”: sono due fratelli gemelli di 23 anni i ragazzi morti folgorati nel boscoMagione (Perugia), 22 aprile 2026 – Sono due gemelli di 23 anni di Magione le due vittime del tremendo incidente che è avvenuto in un’area boschiva...
Magione, tragedia nella notte: due gemelli di 23 anni folgorati dai cavi dell'alta tensione. Uno ha cercato di salvare l'altroFrancesco e Giacomo Fierloni, due gemelli di 23 anni, sono morti folgorati da una scarica elettrica mentre tentavano di recuperare un volatile finito...
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Terribile frontale fra auto e scooter: Francesco muore sul colpo a 16 anni; Cazzago, una raccolta fondi per la famiglia di Francesco Viola: già donati 31.000 euro; Tragedia alla Cicloturistica del Lupo: Salvatore muore precipitando in un dirupo; La ricostruzione della morte di Fabio Ascione: colpo partito per errore dall'amico che si vantava per la sparatoria.
La ricostruzione della tragica morte dei gemelli Francesco e Giacomo: uno ha cercato di salvare l'altroI gemelli Francesco e Giacomo sono morti sul colpo in località La Goga mentre cercavano di recuperare un piccione. Il padre e lo zio hanno trovato i corpi dopo ore di ricerche. perugiatoday.it
Tragedia a Magione: Giacomo e Francesco toccano cavi elettrici con un tubo metallico e muoiono sul colpo - facebook.com facebook
Dal suo predecessore Francesco, papa Leone XIV ha ereditato l’urgenza di combattere contro la «globalizzazione dell’indifferenza». Lo fa con parole ferme e gentili. Che mettono in crisi Donald Trump e i suoi alleati (leggi alla voce Giorgia Meloni) x.com