La ricostruzione della tragica morte dei gemelli Francesco e Giacomo | uno ha cercato di salvare l' altro

Due gemelli di 23 anni sono deceduti dopo essere stati folgorati mentre cercavano di recuperare un volatile rimasto incastrato sui cavi di media tensione. I fatti sono avvenuti in un'area rurale, dove i due ragazzi si sono avvicinati ai cavi elettrici. Uno dei gemelli ha cercato di aiutare l’altro, che si trovava in difficoltà, ma entrambi sono stati colpiti dalla scarica elettrica e sono morti sul colpo.

Francesco e Giacomo Fierloni, due gemelli di 23 anni, sono morti folgorati da una scarica elettrica mentre tentavano di recuperare un volatile finito sui cavi della media tensione. È accaduto ieri sera, martedì 21 aprile, intorno alle 23, in località La Goga, nel comune di Magione, sulle sponde.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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