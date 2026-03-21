Referendum Fontana minacciato di morte Stefani | Solidarietà al collega violate le regole della democrazia Zaia | superato ogni limite

A Venezia, il vicepresidente del Consiglio regionale ha ricevuto una minaccia di morte a causa del suo coinvolgimento nel referendum. Un altro esponente ha espresso solidarietà, sottolineando che le minacce violano le regole della democrazia. Un rappresentante della regione ha commentato che si è superato ogni limite, mentre un altro ha ribadito l’importanza della libertà di espressione e condannato le reazioni violente.

VENEZIA - «L'espressione del proprio pensiero è un fondamento della libertà. Chi reagisce con le minacce non ne conosce il valore. Al Collega Attilio Fontana rivolgo la mia totale solidarietà, umana e istituzionale». Sono queste le parole del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, rivolte all'omologo lombardo, Attilio Fontana, «minacciato di morte sui social» per un appello per il voto al referendum. «Purtroppo - aggiunge Stefani - episodi di questo genere sono ormai molto frequenti, ma non li si può mai minimizzare come l'opera di leoni da tastiera. Si tratta di una grave violazione della legge e delle più elementari regole della democrazia». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Referendum, Fontana minacciato di morte. Stefani: «Solidarietà al collega, violate le regole della democrazia». Zaia: superato ogni limite Articoli correlati Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: «Ha superato ogni limite». Al via la raccolta firmeFratelli d’Italia lancia una petizione per chiedere che l’Onu revochi a Francesca Albanese l’incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui... Garlasco, l’attacco al consulente di Stasi: “Superato ogni limite tollerabile”Il caso di Garlasco si trova attualmente in una fase di stasi a livello pubblico: la procura di Pavia sta proseguendo nelle sue indagini e, come ha... Tutto quello che riguarda Referendum Fontana minacciato di morte... Temi più discussi: Referendum, Fontana Chi si oppone cerca di strappare solo squallidi consensi; Fontana all’attacco: Chi si oppone al referendum lo fa per malafede e interessi di partito. Paralimpiadi? I media le hanno coperte poco; Milano, minacce a Majorino. La solidarietà del presidente Attilio Fontana; Milano-Cortina, Fontana: Ai Giochi presenza femminile pari se non superiore a quella maschile. Referendum, Fontana minacciato di morte. Stefani: «Solidarietà al collega, violate le regole della democrazia». Zaia: superato ogni limiteVENEZIA - «L'espressione del proprio pensiero è un fondamento della libertà. Chi reagisce con le minacce non ne conosce ... msn.com Referendum, il governatore Attilio Fontana minacciato di morte online dopo l’invito a votare SìIl presidente della Regione Lombardia aveva postato sui social un video in cui spiegava di essere a favore della riforma Nordio. Centinaia i commenti ... milano.repubblica.it Ormai ci siamo. Dopo settimane di aspra campagna referendaria, domenica 22 e lunedì 23 marzo si vota per il referendum sulla Giustizia. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per votare servirà un documento di identità valid facebook Referendum, l’avvocato Fabio Anselmo: “Sentenza Cucchi improbabile con la riforma” x.com