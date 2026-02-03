Nuovi giochi parchi riqualificati e spazi per famiglie | il piano del Comune quartiere per quartiere

Il Comune di Udine sta lavorando duramente per rinnovare le aree verdi del quartiere. In queste settimane, stanno installando nuovi giochi e arredi, e riqualificando gli spazi dedicati alle famiglie. L’obiettivo è rendere i parchi più belli e più funzionali, così che i cittadini possano usarli di più e incontrarsi facilmente. I lavori sono distribuiti in vari quartieri, per offrire a tutti un ambiente più sicuro e accogliente.

Nuovi giochi, arredi rinnovati, spazi verdi che tornano a essere luoghi di incontro e socialità. È un intervento capillare, distribuito quartiere per quartiere, quello che il Comune di Udine sta portando avanti in queste settimane per migliorare la qualità e la fruibilità delle aree verdi.

