Campobasso madre e figlia uccise dalla ricina | ipotesi esposizione anche in più fasi

A Pietracatella, due donne sono state trovate decedute e le analisi sui campioni biologici non hanno rilevato la presenza diretta della ricina, ma solo tracce riconducibili alla pianta del ricino. Le vittime sono una donna di 50 anni e la figlia di 15. Le indagini si stanno concentrando sulle modalità di esposizione, che potrebbero aver coinvolto più fasi. Al momento, non ci sono conferme definitive sulla forma integrale della sostanza.

Nei campioni biologici delle due vittime del caso di Pietracatella – Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, la figlia di 15 anni – non è stata identificata in modo univoco la ricina nella sua forma integra, ma una serie di tracce riconducibili alla pianta del ricino. È quanto emerge dalla relazione del Centro antiveleni Maugeri di Pavia, che ha effettuato le analisi tossicologiche utilizzando un approccio a più livelli: inizialmente uno screening esteso su oltre mille sostanze per escludere veleni e composti comuni, quindi test immunologici specifici per le lectine del ricino e successive analisi proteomiche ad alta definizione, ripetute e incrociate tra più laboratori, per identificare frammenti proteici compatibili con la sostanza.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Campobasso, madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare #ansa #news

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