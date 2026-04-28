L'assessore regionale al lavoro ha annunciato ufficialmente la presentazione della lista Avs, che si concentra su temi legati a lavoro e ambiente. La lista sostiene la candidatura di Federica Maineri. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti politici e membri del movimento, che hanno illustrato gli obiettivi principali del gruppo. Nessun altro dettaglio sui contenuti specifici o sulle modalità di presentazione è stato fornito in questa fase.

E’ stato Alberto Lenzi, assessore regionale al lavoro, a presentare la lista Avs ( Alleanza Verdi Sinistra ) che sostiene Federica Maineri. Vi si trovano alcuni volti noti in città, tra i quali il professor Paolo Barsanti, la commercialista Simonetta Cinquini, l’architetto Stefano Malfatti, l’ex hockeista Gino Marabotti. "La nostra candidata Federica Maineri – ha detto Lenzi – ha già in mente come intervenire sui bisogni della città. I valori del lavoro, dell’ambiente e delle politiche attive sono gli esempi primari, ed è certo che ci vogliono forti sinergie fra tutti". Il segretario di Sinistra Italiana, Dario Danti, ha posto l’accento sull’unità del centrosinistra "che risulta vincente come avvenuto nel recente referendum".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avs presenta la sua lista. Lavoro e ambiente al centro

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