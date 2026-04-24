Forza Italia presenta la sua lista In quattordici con Delorenzi
Forza Italia ha annunciato la sua lista per le prossime elezioni comunali, composta da quattordici candidati, in sostegno del candidato sindaco Marco Delorenzi. La formazione è supportata anche da Fratelli d’Italia e dal Patto per il Nord. Le elezioni sono previste per il 24 e 25 maggio.
Forza Italia schiera una squadra di quattordici nomi a fianco del candidato sindaco di centrodestra Marco Delorenzi, sostenuto anche da Fratelli d’Italia e Patto per il Nord, in vista delle elezioni comunali del 24-25 maggio. La squadra ha come capolista Adele Dallamotta, bancaria in pensione, presidente del Consiglio di zona 1 Cervia Centro, Malva sud e Bova e impegnata nel volontariato. "C’è preoccupazione tra cittadini e operatori – ha commentato il candidato sindaco Delorenzi alla presentazione della lista –. Milano Marittima sta attraversando una fase complessa e richiede scelte chiare. È tempo di azioni concrete e coerenti. È fondamentale rafforzare la presenza nelle ore serali e notturne e applicare con determinazione regole e norme.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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