Forza Italia ha annunciato la sua lista per le prossime elezioni comunali, composta da quattordici candidati, in sostegno del candidato sindaco Marco Delorenzi. La formazione è supportata anche da Fratelli d’Italia e dal Patto per il Nord. Le elezioni sono previste per il 24 e 25 maggio.

Forza Italia schiera una squadra di quattordici nomi a fianco del candidato sindaco di centrodestra Marco Delorenzi, sostenuto anche da Fratelli d’Italia e Patto per il Nord, in vista delle elezioni comunali del 24-25 maggio. La squadra ha come capolista Adele Dallamotta, bancaria in pensione, presidente del Consiglio di zona 1 Cervia Centro, Malva sud e Bova e impegnata nel volontariato. "C’è preoccupazione tra cittadini e operatori – ha commentato il candidato sindaco Delorenzi alla presentazione della lista –. Milano Marittima sta attraversando una fase complessa e richiede scelte chiare. È tempo di azioni concrete e coerenti. È fondamentale rafforzare la presenza nelle ore serali e notturne e applicare con determinazione regole e norme.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia presenta la sua lista. In quattordici con Delorenzi

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