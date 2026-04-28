Avis Arezzo in Vaticano | il dono d’argento per il Papa

Una delegazione dell’Avis Arezzo si è recata in Vaticano mercoledì 29 aprile per incontrare il Papa Leone XVI. Durante l’incontro, l’associazione ha consegnato al Pontefice un’immagine della Madonna del Conforto realizzata in argento. L’evento si è svolto nel rispetto delle procedure ufficiali e senza ulteriori dettagli pubblicati sulla visita o sul contenuto dello scambio.

? Cosa sapere La delegazione Avis Arezzo incontra Papa Leone XVI in Vaticano mercoledì 29 aprile.. L'associazione consegnerà al Pontefice un'immagine della Madonna del Conforto in argento.. Mercoledì 29 aprile, una delegazione dell’Avis Comunale Arezzo si recherà in Vaticano per essere ricevuta da Papa Leone XVI in un incontro di grande rilievo per il volontariato locale. Il gruppo, che porterà la voce della solidarietà aretina direttamente nelle stanze del Pontefice, sarà coordinato da don Alvaro Bardelli. L'occasione rappresenta un momento di riconoscimento istituzionale con dedizione quotidiana, sostiene la vita attraverso la donazione del sangue.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avis Arezzo in Vaticano: il dono d’argento per il Papa Notizie correlate Una delegazione dell'Avis di Arezzo incontra Papa LeoneDomani, mercoledì 29 aprile, l’Associazione Avis Comunale Arezzo sarà accolta in Vaticano per un incontro con il Santo Padre, Papa Leone XVI. Vaticano: Riforma di Papa Leone, a rischio l’incarico vaticano per il politico Chiorazzo e le sue entrate.La carriera politica di Angelo Chiorazzo, vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata, subisce una battuta d'arresto a seguito di una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Associazione Avis in Vaticano; Don Alvaro e l'Avis incontrano Papa Leone XIV: ecco chi fa parte della delegazione; Avis incontra Papa Leone. Associazione Avis in VaticanoL’Associazione AVIS Comunale Arezzo sarà presente mercoledì 29 aprile in Vaticano per un incontro con Papa Leone XVI. Alla delegazione Guidata da Don Alvaro Bardelli parteciperà il Presidente Dott. An ... teletruria.it Don Alvaro e l'Avis incontrano Papa Leone XIV: ecco chi fa parte della delegazioneArezzo e Papa Leone XIV, primo contatto stretto. L'associazione Avis comunale di Arezzo mercoledì 29 aprile sarà in Vaticano per un incontro con il Papa. corrierediarezzo.it Avis incontra il Papa. Il primo contatto tra Arezzo e Papa Leone avverrà mercoledi prossimo con una delegazione guidata dal presidente Antonio Guida e da don Alvaro Bardelli, insieme al vice presidente vicario Paolo Laurita e ad altri membri dell'associazion - facebook.com facebook