Medioetruria Menchetti frena ancora | una cattedrale nel deserto Ma c’è chi costruisce e chi preferisce bloccare tutto

In Medioetruria, la costruzione della stazione dell’alta velocità continua a dividere le opinioni: alcuni lavorano per portare avanti il progetto, mentre altri si oppongono e chiedono di fermare tutto. Un rappresentante ha definito l’iniziativa come “una cattedrale nel deserto”, evidenziando le difficoltà e le resistenze ancora presenti. La situazione resta incerta tra chi avanza e chi preferisce bloccare i lavori.

Sulla stazione dell'alta velocità Medioetruria c'è chi prova a guardare avanti e chi invece tira il freno a mano. Tra questi ultimi c'è il consigliere comunale Michele Menchetti, che torna a ribadire il suo "no" al progetto proprio mentre la città discute di infrastrutture e sviluppo. CS Lista Indipendente Per Arezzo – Michele Menchetti ribatte sulla stazione Medioetruria "Quel post social ha una grafica insidiosa. Ecco perché sono contrario al progetto".docx Il consigliere se la prende con un post comparso sui social in cui vengono messe a confronto le posizioni dei candidati: verde per i favorevoli, rosso per i contrari. E lui, naturalmente, sta dalla parte del rosso.