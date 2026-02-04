Martedì 3 febbraio 2026, il Comitato per la sicurezza di via Gioeni ha consegnato al prefetto Caccamo un documento che riassume le principali problematiche del quartiere. Tra le preoccupazioni ci sono edifici abbandonati a rischio crollo, un aumento dei furti d’auto e risse che si ripetono ogni settimana. Non manca anche il problema dell’acqua nel secondo parcheggio, che resta un’emergenza da settimane. La richiesta è chiara: serve un intervento rapido per risolvere queste situazioni.

Martedì 3 febbraio 2026, il Comitato per la sicurezza e il decoro di via Gioeni ha presentato al prefetto Salvatore Caccamo un dossier denso di preoccupazioni: edifici in stato di abbandono con rischio crollo, furti d’auto in crescita, risse settimanali e un’emergenza idrica persistente nel secondo parcheggio. L’incontro, convocato in Prefettura, è stato l’ultimo atto di una mobilitazione civile che dura da mesi. I residenti, stanchi di segnalazioni ignorate, hanno chiesto interventi concreti, non solo promesse. La delegazione, guidata da Angelo Piraneo, Angelo Principato e Rosario Latino, ha sottolineato che la situazione non è più gestibile: il quartiere, in un’area centrale della città, è diventato un punto di tensione pericoloso, dove il degrado fisico si accompagna a un’escalation del disagio sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comitato Gioeni chiede intervento alla Prefettura per emergenza sicurezza e furti in crescita

La Prefettura di Salerno ha convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per giovedì.

