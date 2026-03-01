Accoltellamento in via Sassi L' Amministrazione | Episodio grave chiesta convocazione urgente del Tavolo sicurezza
Un giovane di 20 anni è stato accoltellato sabato sera in via Sassi e si trova in gravi condizioni. L’Amministrazione comunale ha definito l’episodio grave e ha richiesto con urgenza la convocazione del Tavolo Sicurezza. Nessuna altra informazione è stata rilasciata sui responsabili o sui motivi dell'aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Dopo l'accoltellamento di un 20enne rimasto gravemente ferito sabato sera in via Sassi, l'Amministrazione comunale interviene parlando di episodio grave e chiedendo la convocazione urgente del Tavolo Sicurezza. "Sin dai primi minuti dopo la notizia dell'accoltellamento in via Sassi è stato.
