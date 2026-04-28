Aversa banda della spaccata in azione in via Magenta | sfondata vetrina della gioielleria Grammatica

Nella notte, una gioielleria nel centro di Aversa è stata presa di mira da una banda che ha utilizzato una tecnica nota come spaccata per entrare. I malviventi hanno rotto una vetrina in via Magenta, tra via Orabona e via Magenta, e hanno sottratto alcuni oggetti di valore. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso, mentre le indagini cercano di identificare i responsabili.

Non si arresta l’escalation di furti ad Aversa. Nella notte, nel mirino dei ladri è finita la gioielleria “Grammatica”, situata tra via Magenta e via Orabona, in pieno centro. Intorno alle 4, i malviventi hanno utilizzato un furgoncino bianco come ariete per sfondare la vetrina dell’attività commerciale, provocando ingenti danni. Nonostante la violenza dell’impatto, però, pare che non siano riusciti a trafugare i gioielli custoditi all’interno del negozio. Dopo il raid, la banda si è data alla fuga, abbandonando il veicolo proprio davanti alla gioielleria. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Aversa, ai quali sono affidate le indagini.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, banda della spaccata in azione in via Magenta: sfondata vetrina della gioielleria Grammatica Notizie correlate Leggi anche: Aversa, banda della spaccata in azione: colpite tre attività commerciali Leggi anche: Spaccata al Parco Commerciale Santa Caterina: sfondata la vetrina di Piazza Italia