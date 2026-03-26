Spaccata al Parco Commerciale Santa Caterina | sfondata la vetrina di Piazza Italia

Questa mattina si è verificata una spaccata nel parco commerciale Santa Caterina di Bari, con la vetrina del negozio Piazza Italia all’interno del centro commerciale che è stata forzata. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui danni causati, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso.

Spaccata questa mattina al parco commerciale Santa Caterina di Bari. Colpito il negozio Piazza Italia presente all'interno del Maximall. Ignoti con un'auto hanno sfondato la vetrina dopo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Spaccata al Parco Commerciale Santa Caterina: sfondata la vetrina di Piazza Italia Articoli correlati Assalto all'alba a Santa Caterina: banda sfonda la vetrina di Piazza Italia con un'autoColpo nel centro commerciale barese: i malviventi avrebbero utilizzato un Suv in retromarcia per infrangere le vetrate di ingresso Spaccata all’alba... Spaccata nella notte al bar Brulé di San Lazzaro: “Vetrina sfondata con un tombino, rubata la cassa”Una spaccata nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio ha colpito il Bar Pasticceria Brulé, nel pieno centro di San Lazzaro di Savena. Contenuti e approfondimenti su Parco Commerciale Santa Discussioni sull' argomento Spaccata da Tigotà di via San Felice a Bologna: secondo furto in 10 giorni; San Felice, altra spaccata da Tigotà. È la seconda in appena dieci giorni; Furto con spaccata ai danni della macelleria 4 canti. Spaccata al centro commerciale: i mezzi rubati, la strada bloccata, l'auto usata come ariete. Caccia alla banda fuggita con i profumiCAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Ancora una spaccata nel Padovano. Nella notte fra venerdì 26 e sabato 27 settembre al centro commerciale Il Parco di Camposampiero una banda di ladri ha bloccato una strada ... ilgazzettino.it