Reggiana-Avellino via alla prevendita per il settore ospiti

L’Avellino ha annunciato l’apertura della prevendita per il settore ospiti della partita contro la Reggiana, che si giocherà domenica 22 febbraio alle 17:15. La vendita dei biglietti inizia oggi, martedì 17 febbraio, alle 15:00, e riguarda i tifosi che vogliono assistere alla gara allo stadio Mapei. La richiesta dei biglietti si è già fatta intensa nei giorni precedenti, con molti supporter che cercano di assicurarsi un posto.

L'U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Reggiana – Avellino che verrà disputata Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:15 e valevole per la 26^ giornata del campionato di serie B partirà oggi, martedì 17 febbraio 2026, alle ore 15:00 la prevendita per il settore ospiti del Mapei Stadium per un totale di 4000 posti. I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket. I biglietti avranno un costo di 20,00 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni. Il costo dei biglietti ridotti (riservati a donne, over 65 ed under 18) sarà di 15,00 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni.