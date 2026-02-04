Biglietti Sassuolo Inter aperta la prevendita nel settore ospiti | ecco chi può acquistare

La prevendita dei biglietti per la sfida tra Sassuolo e Inter nel settore ospiti è aperta. I tifosi che vogliono partecipare devono rispettare alcune regole precise per poter acquistare i tagliandi. La vendita è rivolta solo a determinate categorie di supporter, e non tutti possono mettere le mani sui biglietti. La richiesta sta crescendo, e il settore ospiti si riempirà con i tifosi più appassionati delle due squadre.

Importanti novità per i sostenitori dei nerazzurri in vista della sfida contro il Sassuolo, valevole per la 24esima giornata di Serie A Enilive. Dopo uno stop momentaneo che aveva creato incertezza tra i fan, il club emiliano ha riaperto la vendita dei biglietti per il settore ospiti (Tribuna Nord) del Mapei Stadium. Tuttavia, le disposizioni del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) hanno introdotto vincoli molto rigidi che stanno facendo discutere la tifoseria della Beneamata.

