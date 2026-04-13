Le fotografie di Michele De Angelis in mostra al Museo Irpino
Al Museo Irpino sono state esposte le fotografie di Michele De Angelis, offrendo uno spunto per osservare le trasformazioni urbanistiche di una città nel corso del tempo. Le immagini catturano scorci di un passato recente, consentendo di analizzare i cambiamenti che hanno interessato il territorio. La mostra mira anche a preservare e condividere una memoria storica che rischierebbe di scomparire senza testimonianze visive.
Uno sguardo su un recente passato per comprendere le trasformazioni urbanistiche di una città, di un territorio, ma anche per recuperare e condividere una memoria storica che altrimenti andrebbe perduta. Venerdì 17 aprile ore 17.30, nell’ambito della rassegna “Portfolio-Fotografia d’autore”, sarà.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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