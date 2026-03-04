Al Museo del Genio di Roma apre la grande mostra dedicata a Robert Doisneau

Da domani, 5 marzo 2026, il Museo del Genio di Roma apre una mostra dedicata a Robert Doisneau, considerato uno dei più importanti fotografi del Novecento. L'esposizione resterà aperta fino al 19 luglio 2026 e presenta una selezione di scatti del fotografo francese. L'evento offre ai visitatori l'opportunità di esplorare il suo lavoro attraverso immagini iconiche e inedite.

Da domani, 5 marzo 2026, e fino al 19 luglio 2026, il Museo del Genio di Roma ospita una straordinaria esposizione dedicata a Robert Doisneau, tra i più grandi maestri della fotografia del Novecento. Un viaggio emozionante attraverso oltre 140 scatti iconici che hanno saputo raccontare la vita quotidiana con poesia, ironia e profonda umanità. Prodotta e organizzata da Arthemisia, in collaborazione con l’Esercito Italiano e Difesa Servizi, la mostra prosegue il percorso di valorizzazione di uno degli edifici più affascinanti della Capitale, inserendosi in un più ampio progetto culturale promosso dal Ministero della Difesa per rendere sempre più accessibile al pubblico il patrimonio storico-artistico militare. 🔗 Leggi su Funweek.it

Robert Doisneau a Roma: la grande mostra al Museo del GenioCosa: Una imponente esposizione antologica dedicata a Robert Doisneau, maestro della fotografia umanista.

Al Museo del Genio l’omaggio a Robert DoisneauRoma si prepara ad accogliere uno dei grandi narratori per immagini del XX secolo. Il 4 marzo 2026 il Museo del Genio inaugura la mostra dedicata a Robert Doisneau, figura centrale della fotografia ... insideart.eu

