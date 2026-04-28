AvA l’intervista alla cantautrice | Fallire è l’unico modo per smettere di ripetere la stessa storia

In un’intervista, la cantautrice racconta la sua esperienza personale tra musica, fallimenti, relazioni complicate e il desiderio di continuare a essere presente. Parla di come gli errori siano stati fondamentali per cambiare il proprio percorso e di come abbia affrontato momenti difficili nelle sue storie sentimentali. La cantante condivide anche le motivazioni che la spingono a non arrendersi, nonostante le sfide incontrate lungo il cammino.

C’è chi vive la musica come una passione, chi come un mestiere e chi, invece, come una condanna da cui non riesce a liberarsi. Per AvA è sempre stato così: un rapporto totalizzante, spesso tossico, capace di darle senso e insieme di toglierle il fiato. Non a caso nel suo nuovo Fammi fallire, uscito a cinque anni da Lo Squalo, non ci sono soluzioni né catarsi. Ci sono la stanchezza emotiva, la dipendenza affettiva, la paura di restare soli, ma anche il coraggio di ammettere che non sempre si riesce a vincere, a guarire o a lasciarsi tutto alle spalle. AvA sceglie di stare dentro le crepe, di raccontare i momenti in cui si resta immobili, trattenendo il respiro, aspettando che il peggio passi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - AvA, l’intervista alla cantautrice: “Fallire è l’unico modo per smettere di ripetere la stessa storia“ Notizie correlate Leggi anche: Patrizia Laquidara, l’intervista alla cantautrice: “La voce è il mio sismografo” SvegliaGinevra, l’intervista alla cantautrice: “La fine della mia guerra interiore”C’è una voce che, invece di alzarsi per farsi sentire, si abbassa per farsi ascoltare davvero.